Тудор Ульяновский: "Восточное партнерство" должно способствовать более тесному сотрудничеству стран с ЕС

Проект Восточного партнерства должен способствовать более тесному сотрудничеству стран с Евросоюзом. А усилия должны быть направлены на улучшение качества жизни граждан и создание новых платформ взаимопомощи. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский на заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Вышеградской группы и Восточного партнерства. Прошло оно в Братиславе.

Ульяновский отметил, что Евросоюзу и восточным партнерам следует сконцентрироваться на политическом диалоге и отраслевом сотрудничестве. В частности, в энергетической и транспортной областях.

Встреча представителей Вышеградской группы и Восточного партнерства, в который входят Молдова, Украина, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан была организована по инициативе президента Словакии.