Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, присматривают себе семейный дом в Калифорнии и хотят переехать в США сразу же после рождения первенца. Об этом изданию The Sun сообщил источник, близкий к кругу королевской семьи.
Меган Маркл хочет вернуться в родные края - В Лос-Анджелес. Отмечается, что герцоги ищут дом неподалеку от того места, где проживает мать герцогини - Дория Рэгленд, передает Mignews.
"Она любит этот город, этот стиль жизни и местный климат… В конечном счете она калифорнийская девчонка и здесь ей легче дышится. Голливуд у нее в генах. Именно здесь она всегда хотела обосноваться. Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой в Лос-Анджелесе",- рассказал инсайдер.
Отмечается, что Меган Маркл устала от постоянных ограничений Букингемского дворца. Бывшая актриса хочет получить больше свободы. Известно, что даже во время вечеринки в честь рождения малыша, на которую Меган тайно укатила в Нью-Йорк, она была менее скованной, одевалась не так формально и вела себя как настоящая голливудская знаменитость, а не член королевской семьи.
Единокровный брат звезды, Томас Маркл-младший, также сообщил в комментарии изданию, что Меган хотела бы переехать в Лос-Анджелес.
"Кто бы этого не хотел? Если ты вырос на пляже, ты всегда будешь возвращаться сюда… Меган была воспитана в этой среде", - считает Томас.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Букингемском дворце рассказали, правдивы ли слухи о том, что Меган Маркл родила.
Комментарии
- Met Gala 2019: самые невероятные костюмы звезд
- Стивен Кинг предложил свой вариант финала "Игры престолов"
- Съемочная группа "Игры престолов" оставила в кадре новой серии стакан кофе
- Финальная часть Мстителей опередила по сборам Титаник
- Группа Queen нажила состояние больше Елизаветы II
- В больницу к певице МакSим пригласили священника
- Конор Макгрегор спел в баре песню "Металлики" — видео
- Серж Горелый рассказал о погибшем в ДТП комике из Stand Up
- Звезда "Теории Большого взрыва" впервые станет отцом
- Эштон Кутчер даст показания в суде по делу "голливудского потрошителя"
- В многоквартирных домах муниципального жилищного фонда начинаются работы по дезинсекции
- Скандал! Думитру Алайба незаконно работал в Госконцелярии
- В Кишиневе группа парней изнасиловала двоих девушек: одна из них находится в коме
- Метеорологи объявили желтый код в связи с усилением ветра
- Угроза наводнений: в реках растет уровень воды
- Россиянка выжила, сдав билеты на роковой рейс "Аэрофлота" из-за "предчувствия"
- На Молдову надвигаются ливни с грозами: объявлен желтый код опасности
- Один из выживших пассажиров рассказал, почему спасал багаж из горящего в Шереметьево самолета
- Трагедия в Каушанах: Семья, приехавшая в Молдову на праздники, отравилась угарным газом
- У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md