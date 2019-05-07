СМИ: Меган Маркл и принц Гарри планируют переезд в США

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, присматривают себе семейный дом в Калифорнии и хотят переехать в США сразу же после рождения первенца. Об этом изданию The Sun сообщил источник, близкий к кругу королевской семьи.

Меган Маркл хочет вернуться в родные края - В Лос-Анджелес. Отмечается, что герцоги ищут дом неподалеку от того места, где проживает мать герцогини - Дория Рэгленд, передает Mignews.

"Она любит этот город, этот стиль жизни и местный климат… В конечном счете она калифорнийская девчонка и здесь ей легче дышится. Голливуд у нее в генах. Именно здесь она всегда хотела обосноваться. Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой в Лос-Анджелесе",- рассказал инсайдер.

Отмечается, что Меган Маркл устала от постоянных ограничений Букингемского дворца. Бывшая актриса хочет получить больше свободы. Известно, что даже во время вечеринки в честь рождения малыша, на которую Меган тайно укатила в Нью-Йорк, она была менее скованной, одевалась не так формально и вела себя как настоящая голливудская знаменитость, а не член королевской семьи.

Единокровный брат звезды, Томас Маркл-младший, также сообщил в комментарии изданию, что Меган хотела бы переехать в Лос-Анджелес.

"Кто бы этого не хотел? Если ты вырос на пляже, ты всегда будешь возвращаться сюда… Меган была воспитана в этой среде", - считает Томас.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Букингемском дворце рассказали, правдивы ли слухи о том, что Меган Маркл родила.