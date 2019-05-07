Новую дорожную разметку в столице начнут наносить в середине мая

Нанесение дорожной разметки на автомагистралях столицы начнется в середине мая.

Директор предприятия "Exdrupo" Марчел Застынчану заявил сегодня на оперативном заседании примэрии, что работы займут два месяца. "Начнем с поперечной разметки – пешеходных переходов, а затем нанесем продольную разметку. Нерегулируемые светофорами переходы и с высоким риском дорожно-транспортных происшествий будут размечены белым и красным цветами, чтобы обратить внимание участников дорожного движения", - сказал он, передает МОЛДПРЕС.

В этом году муниципалитет приобрел 70 тонн белой краски и три тонны красной и желтой краски. На более загруженных улицах разметка будет повторно нанесена осенью.

"Я и прежде просил не покупать для дорожной разметки лак для ногтей. Я хочу, чтобы вы проводили лабораторные тесты, чтобы краска не была просроченной или хранилась в неподходящих условиях и смывалась при первом же дожде.

Вы ответите должностями за качество краски, которую будете наносить", - сказал врио примара столицы Руслан Кодряну.

На приобретение краски было потрачено более 2 миллионов леев.