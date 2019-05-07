Угроза наводнений: в реках растет уровень воды

В Молдове объявлена угроза наводнения в связи с подъемом уровня воды в реках.

По данным синоптиков, с 6 по 8 мая на всей территории страны ожидаются сильные ливни, в связи с этим существует вероятность формирования паводка и возникновение угрозы наводнения.

Гидрологический центр прогнозирует локальное повышение уровня воды на 0,3–0,5 метров, а также образование интенсивных потоков стекающей воды на склонах и опасность локальных подтоплений.





