Метеорологи объявили желтый код в связи с усилением ветра

Усиление ветра ожидается сегодня вечером и завтра в первой половине дня.

По данным синоптиков, в стране ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 м/c.

Спасатели рекомендуют населению избегать мест, где есть сухие деревья или электрические провода высокого напряжения.

В свою очередь, сотрудники Национальной патрульной инспекции предпримут усиленные меры для оптимизации дорожного движения и предотвращения инцидентов с серьезными последствиями.

В то же время на севере и в центре страны завтра ожидаются кратковременные дожди. На юге без осадков. Дневной максимум составит 17 градусов.

В следующие дни температура по всей стране составит до 4 градусов ночью и до 12-19 градусов днем. Кроме того, в этот период на большей части страны ожидаются дожди. К концу недели потеплеет, а термометры покажут днем до 25 градусов тепла.