В Кишиневе группа парней изнасиловала двоих девушек: одна из них находится в коме

Четырех молодых человек в возрасте от 20 до 26 лет задержали по подозрению в изнасиловании двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая в центре Кишинева.

По данным прокуроров, после вечеринки подозреваемые вместе с двумя друзьями приехали в квартиру, где проживали девушки. Молодые люди изнасиловали их, а после выбросили 16-летнюю девочку с балкона 7 этажа. Другой девушке удалось убежать из квартиры и вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия врачи, госпитализировали несовершеннолетнюю в состоянии комы.

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Ведется расследование. Органы правопорядка разыскивают еще двух парней, причастных к делу.