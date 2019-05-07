Скандал! Думитру Алайба незаконно работал в Госконцелярии

Бывший советник экс-премьера Влада Филата Думитру Алайба, ныне депутат по спискам ПДС, был незаконно трудоустроен на должность замглавы Управления политик, стратегического планирования и внешней поддержки в Государственной канцелярии.

В официальном ответе учреждения на запрос телеканала Vocea Basarabiei говорится, что Думитру Алайба был назначен на должность на основании личного заявления.

"Что касается запроса от 24 апреля 2019, в котором просите предоставить решение Комиссии по конкурсе о трудоустройстве в 2009 Думитру Алайба на публичную должность заместителя главы Управления политик, стратегического планирования и внешней поддержки в Государственной канцелярии, сообщаем, что такого решения не существует. Господин Алайба был назначен в должности на основании личного заявления, но процедуру проведения конкурса не было, как того предусматривает статья 28 и 20 Закона №158/2008 о публичной должности и статусе чиновника", - говорится в ответе Государственной канцелярии.

Согласно цитируемому телеканалу, будучи советником Филата, Думитру Алайба приобрел новый автомобиль Volvo за 35.000 долларов США. Кроме того, Думитру Алайба владеет 3 квартирами в Молдове, две из которых купил, покинув занимаемую в правительстве должность.

Ранее Алайба упоминался в расследовании, где отмечалось, что он сомнительно управлял европейскими фондами вместе с двумя другими его коллегами.

"Европейские власти обнаружили нарушения в управлении европейскими фондами в период, когда Алайба работал в Государственной канцелярии, будучи ответственным за распределение полученных денег из ЕС, вместе с его посаженым отцом Виктором Бодю. Если точнее, речь идет о двух официальных документах, из которых следует, что европейские власти срочно потребовали, чтобы Канцелярии перестала распоряжаться сомнительно фондами, а вместо нее эта прерогатива перешла к Министерству Иностранных Дел и Европейской Интеграции", - пишет actual.md.

Цитируемый источник отмечает, что речь идет о фондах, выделенных в рамках Программы объединения ведомственных усилий, которой до 2013 года управлял Государственная канцелярии. Комиссия, которая решала, на какие проекты будут направлены европейские фонды, состояла из трех молдаван (Виктор Бодю, Вадим Пистринчук и Думитру Алайба) и двух представителей ЕС. Согласно обвинению, трое молдаван распределяли фонды по политическим критериям либо на основании сомнительных соглашений с получателями. Остальные двое представителей ЕС в комиссии пожаловались властям в Брюсселе, которые выявили нарушения в управлении финансовой помощи от ЕС, отраженные в том числе в отчёте Европейской Счетной палаты.