В многоквартирных домах муниципального жилищного фонда начинаются работы по дезинсекции

На этой неделе в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда начнутся работы по дезинсекции. Об этом на оперативном совещании в примэрии сообщил начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов.

Тендер на проведение работ в 2019 году состоялся в середине марта, а договор с экономическим оператором был подписан 1 апреля. В апреле была проведена дератизация более чем трёхсот многоквартирных домов, относящихся к муниципальному фонду, и работы продолжаются. Дератизация проводится, в том числе, по запросу жильцов. С этой недели начинаются работы по дезинсекции, передаёт IPN.

Работникам Ассоциация зелёного хозяйства предстоит провести дезинсекцию парков и зон отдыха от клещей и других насекомых.