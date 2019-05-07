Опубликовано новое видео эвакуации пассажиров из горящего самолета в Москве

В сети опубликовано новое видео первых минут катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

На кадрах видно, как пассажиры горящего самолета спускаются по трапу, сотрудники экстренных служб отводят их подальше от лайнера. Одной из пассажирок плохо, она садится прямо на траву, к ней подходят две стюардессы, передает Корреспондент.



Также видно, что горящий самолет сразу начали тушить пожарные машины.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.