Она может спровоцировать серьезные катаклизмы, который уже становился причиной массовой гибели людей.
Ученые получили свидетельство существования нового аномального герологического явления, которое заключает в себе смертельную опасность. Об этом пишет Science Alert.
Речь идет о доказательствах расслоения тектонической плиты на два отдельных слоя под океаном, передает Корреспондент.
Это гипотетическое явление деления - в той степени, в какой специалисты смогли обнаружить его при компьютерном моделировании - может быть причиной появления новой зоны субдукции, где одна из тектонических плит Земли сильно движется под другой.
Морской геолог Жоау Дуарте из Лиссабонского университета в Португалии в течение многих лет изучал сейсмическую историю своего родного города, и в частности - Великое лиссабонское землетрясение 1755 года: сильное катастрофическое землетрясение и цунами, которые фактически уничтожили Лиссабон, в результате чего погибло около 100 тыс человек.
Спустя столетия сейсмологи отметили гораздо более мягкое землетрясение в 1969 году в том же регионе, но, к счастью - без человеческих жертв.
И все же странно то, что эти сильные землетрясения вообще происходят, поскольку регион, из которого они исходят, представляет собой редкую, абиссальную равнину на морском дне рядом с Пиренейским полуостровом, вдали от любых активных тектонических разломов.
Но далеко под этим плоским, ничем не примечательным ландшафтом морского дна происходит что-то еще, говорит Дуарте: что-то сейсмическое.
"та сейсмичность расположена ниже сейсмически бесшумного слоя, интерпретируемого как фронт серпентинизации, распространяющийся вниз через верхнюю мантию литосферы", - отметил он.
Серпентинизация - это геологический процесс, в котором каменные структуры поглощают воду, и, по мнению исследователей, это может быть причиной того, что океаническая литосфера у побережья Португалии раскалывается надвое, что может привести к землетрясениям.
Комментарии
- Ученые обнаружили в мозге людей "зону покемонов"
- Пять мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Психологи выяснили, какие мысли делают человека счастливым
- Названы главные минусы отказа от мяса
- Названа новая опасность пассивного курения
- Врач озвучил страшные последствия нехватки воды в организме
- Загадки да Винчи: почему "Мона Лиза" осталась незаконченной
- Ураган помог археологам раскопать старинный форт в США
- Ученые увидели угрозу здоровью в медицинских халатах
- Диетическая кола увеличивает риск ожирения
- Клещи вышли на охоту: как защититься от укусов и правильно удалить клеща
- Страны, в которые не стоит ехать летом
- В Румынии по реке плывет гора мусора: шокирующее видео
- Самый эмоциональный кот прославился в соцсетях. Фото
- Ученые объяснили аномалию в океане, вызывающую катаклизмы
- Россиянка выжила, сдав билеты на роковой рейс "Аэрофлота" из-за "предчувствия"
- На Молдову надвигаются ливни с грозами: объявлен желтый код опасности
- Один из выживших пассажиров рассказал, почему спасал багаж из горящего в Шереметьево самолета
- Трагедия в Каушанах: Семья, приехавшая в Молдову на праздники, отравилась угарным газом
- У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md