Ученые объяснили аномалию в океане, вызывающую катаклизмы

Она может спровоцировать серьезные катаклизмы, который уже становился причиной массовой гибели людей.

Ученые получили свидетельство существования нового аномального герологического явления, которое заключает в себе смертельную опасность. Об этом пишет Science Alert.

Речь идет о доказательствах расслоения тектонической плиты на два отдельных слоя под океаном, передает Корреспондент.

Это гипотетическое явление деления - в той степени, в какой специалисты смогли обнаружить его при компьютерном моделировании - может быть причиной появления новой зоны субдукции, где одна из тектонических плит Земли сильно движется под другой.

Морской геолог Жоау Дуарте из Лиссабонского университета в Португалии в течение многих лет изучал сейсмическую историю своего родного города, и в частности - Великое лиссабонское землетрясение 1755 года: сильное катастрофическое землетрясение и цунами, которые фактически уничтожили Лиссабон, в результате чего погибло около 100 тыс человек.

Спустя столетия сейсмологи отметили гораздо более мягкое землетрясение в 1969 году в том же регионе, но, к счастью - без человеческих жертв.

И все же странно то, что эти сильные землетрясения вообще происходят, поскольку регион, из которого они исходят, представляет собой редкую, абиссальную равнину на морском дне рядом с Пиренейским полуостровом, вдали от любых активных тектонических разломов.

Но далеко под этим плоским, ничем не примечательным ландшафтом морского дна происходит что-то еще, говорит Дуарте: что-то сейсмическое.

"та сейсмичность расположена ниже сейсмически бесшумного слоя, интерпретируемого как фронт серпентинизации, распространяющийся вниз через верхнюю мантию литосферы", - отметил он.

Серпентинизация - это геологический процесс, в котором каменные структуры поглощают воду, и, по мнению исследователей, это может быть причиной того, что океаническая литосфера у побережья Португалии раскалывается надвое, что может привести к землетрясениям.