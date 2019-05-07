Страны, в которые не стоит ехать летом

Летний отпуск у большинства из нас ассоциируется с морем, солнцем и жарой. Однако далеко не все страны гостеприимны для туристов в самое любимое время года.

Таиланд

В июле и августе азиатский рай встретит гостей ливнями на Пхукете, Чанге и в Краби.Для любителей позагорать — не самый приятный сюрприз.

В это время можно наслаждаться солнцем и морем на Самуи, Пхангане и в Хуахине.А лучше всего посещать Таиланд с ноября по март, передает Рамблер.

Индия

В июле и августе дожди обрушиваются на центральную Индию. Загорать под тропическими ливнями — сомнительное удовольствие. А из-за того, что дороги размываются, до многих городов на Ганге, например, вообще не добраться. Зато в это время можно путешествовать по северной Индии и полюбоваться Гималаями.

Если же ваша цель — Гоа, то в Индию лучше приезжать зимой и ранней весной.

Куба

В конце августа Остров свободы переживает пик ураганов. Иногда они становятся настоящим бедствием.

Впрочем, это также верно для Мексики и островов Карибского моря.

Так что для путешествия лучше выбирать зиму или хотя бы начало лета.

ОАЭ

Летом в Эмиратах температура воздуха поднимается до 50 градусов тепла, а море — почти кипяченое.

Местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу. И купаться, и загорать в такую погоду вредно. Так что с Эмиратами лучше всего знакомиться зимой и ранней весной.

Египет

Летом в стране температура держится на уровне 40 градусов тепла, и путешествовать в это время, например, в Луксор, тяжело. Не говоря уже о центре страны.

О прогулках по Каиру также не стоит и думать. Чуть легче переносить жару на побережье, но только в июне, если вы хотите купаться в Красном море. В противном случае выбирайте средиземноморские курорты страны. А лучше всего отдыхать в Египте в межсезонье, осенью или весной.