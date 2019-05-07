Носильщики гроба начали танцевать и уронили тело

На погребальной церемонии мужчины подняли гроб на плечи, но во время танцевальных движений не удержали ношу.

В Гане участники похоронной процессии упустили покойника. Конфуз сняли на видео очевидцы и опубликовало издание The Pulse на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.

Курьез произошел во время проведения похоронной церемонии. На видео видно, как четверо мужчин в темно-синих костюмах подняли гроб на плечи. Они начали идти и пританцовывать. Перед носильщиками шел пятый парень, показывая движения.

В тот момент, когда участники процессии питались развернуться на месте, гроб с покойником упал на землю, а тело умершего выпало. На ролике видно, что никто не предпринял попыток вернуть тело усопшего на место.