Вот почему коты все время всматриваются в пустоту

Владельцы котов часто могут заметить, как их питомцы внезапно замирают и подолгу всматриваются «в никуда» — словно видят что-то позади своего хозяина. Почему же они так делают? Неужели они способны видеть нечто «потустороннее»?

На самом деле этот «феномен» очень легко объяснить. Разумеется, ваши четвероногие питомцы не способны видеть призраков и других потусторонних существ. Просто органы чувств у кошек развиты гораздо лучше, чем у человека. Из-за этого они остро реагируют на звуки, запахи и объекты, о наличии или существовании которых мы с вами можем даже не догадываться, пишет vesti-ua.net.

Сбор и анализ любой информации из окружающего мира заложены у кошек на уровне инстинктов и обусловлено их хищной природой. А вот человек большинство этой информации привык отсеивать.

Коты могут видеть, как блестит пыль в солнечных лучах, слышать, как скрипят в доме половицы или стены от сильных порывов ветра.

Их ушные раковины можно сравнить со сложной спутниковой антенной, которая способна поворачиваться на 180 градусов для приёма сигнала. Это помогает котам определять местонахождение и идентифицировать даже самые слабые звуки. Они могут улавливать шум на расстоянии в 4-5 раз дальше, нежели люди.

Острое и адаптированное к темноте зрение также помогает котам определить местоположение потенциальной добычи. На задней части сетчатки у них расположен слой зеркально-подобных клеток, именуемых тапетумом, который отражает свет извне обратно на сетчатку зрачка. Вот почему у котов в темноте «светятся» глаза.