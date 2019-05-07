В Сан-Франциско "арестован" морской лев

Маленький преступник перекрыл движение на автостраде.

Офицер полиции Роджер Перейра, приняв сообщение о детеныше морского льва, перекрывшем движение на оживленной трассе к югу от Сан-Франциско, сперва подумал, что коллеги его разыграли. Историю рассказало издание The Dodo.

Прибыв на место, офицер своими глазами увидел нарушителя – 10-месячного морского львенка. Его охраняли несколько водителей-добровольцев, следивших, чтобы он не попал под колеса. Несмотря на шум трассы и окружающих людей морской лев был совершенно спокоен и с любопытством наблюдал за происходящим, передает Моя Планета.

Офицеру все же пришлось "арестовать"нарушителя, однако тащить в машину 13-килограммового зверя не понадобилось: он самостоятельно запрыгнул на заднее сиденье, когда ему открыли дверь.

Перейра отметил, что во время поездки морской львенок вел себя тихо и очень воспитанно. Львенка обследовали в Центре спасения морских млекопитающих. Он оказался здоров, не считая небольшого истощения и пореза на плавнике. Как только он будет готов ко взрослой жизни, его выпустят в дикую природу.