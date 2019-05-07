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"Не молчи ради Элины". Как одно самоубийство потрясло Азербайджан
// фото: из открытых источников
15:17, 07 May 2019
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В апреле Азербайджан шокировало самоубийство 14-летней Элины Гаджиевой, ставшей жертвой школьной травли. Смерть девочки возмутила общество еще и потому, что руководство школы допрашивало еще живую Элину, скорую помощь вызвали лишь через два часа, а родителей больше суток не пускали к дочери в больницу.

История девочки привлекла внимание к проблемам, о которых в Азербайджане было не принято говорить. По стечению обстоятельств все события, связанные с самоубийством девочки, попали на видео, мгновенно распространившиеся в соцсетях. Возмущение разрослось настолько, что, по словам правительственных чиновников, президент Ильхам Алиев взял дело на личный контроль, пишет BBC.

4 апреля Элина Гаджиева выпрыгнула из окна третьего этажа бакинской школы №162 после того, как сообщила об издевательствах со стороны учеников и учителей. По словам некоторых свидетелей, администрация школы сразу попыталась скрыть инцидент. Зулейха Ширинова, подруга Гаджиевой, рассказала новостному сайту baku.ws, что «директор [школы] приказала немедленно смыть кровь с места происшествия … после чего они отвели [Гаджиеву] в комнату директора и начали допрашивать ее на камеру».

В социальных сетях появились видеозаписи травмированной в результате падения Гаджиевой в кабинете директора. На видео представители школы пытаются заставить Гаджиеву, находившуюся в полуобморочном состоянии, признать склонность к самоубийству и возложить вину на семейные неурядицы, а не на проблемы с издевательствами в школе. Лишь спустя почти два часа после попытки самоубийства наконец вызвали скорую помощь.

В больнице Гаджиева впала в кому, и через два дня умерла.

После смерти девочки директор школы Севинч Аббасова возложила вину на семью Гаджиевой, объяснив самоубийство разводом ее родителей. В интервью новостному сайту movqe.az она назвала Гаджиеву «ребенком из аморальной и несчастной семьи».

К тому времени новость о смерти Гаджиевой уже начала широко расходиться в социальных сетях, а высказывания Аббасовой вызвали еще большее возмущение на фоне общего недовольства по поводу бессердечности чиновников. Самоубийство стало самым обсуждаемым вопросом в соцсетях страны под хэштегом #ElinaÜçünSusma («Не молчи ради Элины»).

Одним из самых популярных был пост радиоведущего Турала Юсифова, который обвинил семьи обидчиков в потворстве подобному поведению детей и призвал жертв издевательств связаться с ним, чтобы он мог прийти в их школу и лично заняться решением проблемы. «Если потребуется, я обрушу школу на директора», – сказал он в размещенном в Instagram видео.

Победительница конкурса «Евровидение» 2011 года Нигар Джамал призвала принять меры на более высоком уровне. Певица опубликовала в Instagram видеообращение к Ильхаму Алиеву, попросив самым строгим образом наказать виновных, включая директора школы. В заключение она воззвала к главе государства: «Г-н президент, спасите наших детей».

Некоторые пользователи провели параллель между смертью девочки и идущими в Азербайджане празднованиями по поводу рождения, по официальной версии, 10-миллионного жителя страны, о котором не умолкают государственные СМИ.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявила 11 апреля, что в расследовании дела помимо представителей ее ведомства также примут участие сотрудники Министерства образования и МВД. Гусейнова также сказала, что Алиев и его супруга, вице-президент Мехрибан Алиева, следили за делом с самого начала, и клятвенно пообещала, что «виновные, кто бы они ни были, понесут наказание».

Прокуратура завела уголовное дело по статье №125 УК Азербайджана, предусматривающей до семи лет тюрьмы за доведение до суицида.




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