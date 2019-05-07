Более ста фильмов разных жанров будут показаны в рамках Международного фестиваля театральных и кинематографических школ "ClassFest", который пройдёт в период с 7 по 12 мая.
Открытие девятого фестиваля состоится сегодня, в 19.30, в театре Geneza Art. По окончании церемонии открытия будет показан документальный фильм "Drawings by time", снятый студентами Национальной академии искусств Беларуси, передаёт IPN.
Директор фестиваля Светлана Тырцэу рассказала на пресс-конференции, что в этом году фестиваль посвящён молодым кинематографистам. Проведение данного мероприятия также позволяет проверить качество педагогической работы по подготовке специалистов театра и кино.
Госсекретарь при Министерстве образования, культуры и исследований Андрей Кистол отметил, что мероприятие призвано способствовать сотрудничеству, обмену опытом и передовой практикой между киношколами различных стран. Оно также призвано реализовать имеющийся у Академии музыки, театра и изобразительных искусств потенциал в плане подготовки кинематографистов, режиссёров и других специалистов в области кино.
Проректор Академии Татьяна Комендант отметила, что киноленты, которые будут показаны на фестивале в этом году, стремятся найти решения для многих социальных проблем, а сигнал, посланный посредством этих творческих работ, окажет огромное влияние и заставит молодых людей задуматься о своём предназначении в обществе.
В фестивале принимают участие киношколы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Германии, Италии, Польши, Казахстана, России, Румынии, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Республики Молдова. Будут показаны как короткометражки, так и полнометражные ленты, художественные и документальные, а также мультипликационные.
Со среды, 8 мая, все показы будут проходить в Зале объединения с Румынией Академии театра, музыки и изобразительных искусств, в 15.00, 17.00 и 19.00. Вход свободный.
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