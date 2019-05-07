В Молдове разоблачена масштабная схема контрабанды товаров на миллионы леев

Правоохранительные органы раскрыли схему поставки контрабанды в нашу страну. Фигуранты дела, трое жителей столицы, ввезли в Молдову из Турции обувь и одежду, стоимостью 2,5 миллиона леев.

Операцию провели сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

В ходе проверки микроавтобуса, прибывшего из Турции на таможенный пост в Джурджулештах, было обнаружено множество мешков с одеждой и обувью. Водитель микроавтобуса не указал эти товары в декларации.

Затем стражи порядка провели обыски по месту жительства подозреваемых, а также на принадлежащих им складах и в магазинах.

Там они нашли большое количество одежды и обуви без сертификатов происхождения.

Следствие устанавливает соучастников контрабандистов. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

За деятельностью группы следили несколько месяцев. Следствию предстоит установить, как долго она действовала и размер ущерба, нанесенного ею государственному бюджету.