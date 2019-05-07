Вблизи села Пуркарь Штефан-Водского района остановили автомобиль, в котором обнаружили более 240 кг рыбы, пойманной, вероятнее всего, в результате браконьерства. Инцидент зарегистрирован патрулем Сектора пограничной полиции Оланешты.
Как сообщает Пограничная полиция, правоохранители остановили микроавтобус марки Volkswagen Krafter, за рулём которого находился 28-летний парень. Он ехал со стороны села Рэскэець.
В результате поверки в микроавтобусе обнаружили 8 ящиков рыбы. Водитель сказал, что купил скумбрию у жителя села Рэскэець, но не смог предъявить документ, подтверждающий законность его действий.
Рыба была изъята. Водителю грозит штраф в размере от 550 до 1 050 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до одного года.
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