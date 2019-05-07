Олег Молчанов — пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
По словам Молчанова, чей рассказ опубликовал телеграм-канал «112», никакой давки из-за пассажиров, которые якобы спасали свою ручную кладь, при эвакуации не было. Молчанов отметил, что самолет расплавился, «как пластиковый стаканчик», а кислородные маски при возникновении чрезвычайной ситуации на борту так и не выпали, передает znak.com.
«Я был на этом рейсе, пара пояснений: люди с чемоданами — это бизнес-класс, эти сумки были небольшие и никому не мешали, давки не было, одна женщина упала в проходе, но ее быстро подняли и вытолкнули. После 12-го ряда почти никто не выжил. Если вы заметили, то трапов сзади нет, не выкинуло. А если бы и были [воздушные трапы], то там было такое пекло. Большая часть погибла моментально. Маски кислородные не выкинуло, на правой стороне [самолета] от силы три-четыре штуки [кислородных масок выпало]. [Сотрудники] МЧС приехали быстро, но даже если бы и медленно, спасать там было некого. Учитывая общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой, была еда и даже водка. Правда, одна бутылка только, но хоть что-то», — написал Молчанов, который сидел на месте 12А. В этом же ряду на месте 12С сидела жена Молчанова.
«По поводу скорости горения самолета, я немного сам не ожидал, что он горит, как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта. Интересно, что шасси полностью погасили удары. Трясло, но не критично. Действительно до остановки почти все сидели на своих местах. Ну, по крайне мере те, кого я видел со своего ряда. Кто-то писал, что, возможно, были люди, которые не были пристегнуты и вырубились от удара. Не было такого удара. Все было терпимо. Я вышел последний, за мной с задних рядов не было людей. Я не могу точно ответить, почему после 12-го [ряда] все почти погибли, могу предположить. Первый вариант, что люди ломанулись к ближайшему выходу, а для них это был задний трап. И второй вариант, что они сгорели от пламени, которое исходило от крыла», — написал Молчанов.
Он также говорит, что указаний, которые давали бортпроводники во время эвакуации, не было слышно, потому что в самолете стали кричать пассажиры. «Ор стоял, орали все. В таком окружении, смешанном со скрежетом самолета, ничего не разобрать, кто что говорил, какие команды были и были ли они», — поясняет Молчанов.
По словам пассажира, в самолет попала молния, была «вспышка на правом крыле, и поползли разряды», после этого «бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернуться в связи с технической необходимостью / неполадками / технической причиной». Других объявлений не было.
Мужчина рассказывает, что пассажиру, сидевшему на 18-м ряду удалось спастись из горящего самолета благодаря тому, что сразу же после «первого скачка» (имеется в виду удар самолета о ВПП. — Прим. ред.), пассажир побежал к выходу.
«Видимости на уровне моей головы к тому момент, когда я вылез со своего места, уже не было. Черный дым. Я не видел других людей. Я вылез из кабины бизнес-класса в предбанник (пространство между кабиной пилотов и бизнес-классом. — Прим. ред.), потерял жену из виду, сел у выхода, спиной к кабине, трап был справа от меня. Рядом был проводник, девушка, мужчина и я. Мы начали вытаскивать людей из амбразуры с дымом. Три человека: двое мужчин и одна женщина. Потом из салона уже полыхнуло. Я попросил полнолицевую маску, но молодой человек метнулся к каким-то ящикам и сказал, что [маски] нет. Взял фонарь, посветил в проход, а там — жопа. Мы с проводницей выпрыгнули на правый трап. Мне показалось, что молодой человек ушел к другому трапу, но это не точно», — написал пассажир Молчанов.
Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая вечером. В аэропорту Шереметьево экстренную посадку совершил SSJ-100 «Аэрофлота». В результате катастрофы погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). Всего на борту лайнера находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. СКР в день трагедии сообщал, что среди погибших есть двое детей.
По факту трагедии СКР уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Официальные причины катастрофы СКР пока не назвал, однако сегодня издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, близкие к следствию, сообщило, что доминирующая версия в расследовании уголовного дела об авиакатастрофе SSJ-100 «Аэрофлота» — это серия ошибок пилотов. Кроме того, издание РБК, также ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования, сообщило, что «после допросов пилотов сгоревшего самолета следователи сделали вывод об ошибках экипажа. После приземления пилоты не выключили двигатели, кроме того, в кабине [пилотов] было открыто окно, что могло косвенно повлиять на распространение огня».
В Мурманской области, куда направлялся самолет, объявлен трехдневный траур.
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