Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею

В ближайшие дни официальный курс единой европейской валюты и доллара США, установленный Национальным банком Молдовы по отношению к молдавскому лею, повысится.

Таким образом, евро подорожает на десять банов, и будет стоить 20 леев и 03 бана, а доллар США подорожает на два бана, и будет стоить 17 леев и 89 банов сообщает МОЛДПРЕС.

Кроме того, на два бана подорожает и румынский лей, стоимость которого составит 4 лея и 21 бан.

Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным. Они по-прежнему будут стоить 67 и 27 банов соответственно.

Данный курс валют будет действителен до воскресенья, 12 мая, так как в конце этой недели у бюджетников будут мини-каникулы по случаю 9 мая.