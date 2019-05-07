В ближайшие дни официальный курс единой европейской валюты и доллара США, установленный Национальным банком Молдовы по отношению к молдавскому лею, повысится.
Таким образом, евро подорожает на десять банов, и будет стоить 20 леев и 03 бана, а доллар США подорожает на два бана, и будет стоить 17 леев и 89 банов сообщает МОЛДПРЕС.
Кроме того, на два бана подорожает и румынский лей, стоимость которого составит 4 лея и 21 бан.
Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным. Они по-прежнему будут стоить 67 и 27 банов соответственно.
Данный курс валют будет действителен до воскресенья, 12 мая, так как в конце этой недели у бюджетников будут мини-каникулы по случаю 9 мая.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вы будете душой компании. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md