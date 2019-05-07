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В Париже продают дом по соседству с Эйфелевой башней
// фото: Kalinka Group
16:54, 07 May 2019
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В Париже выставлен на продажу дом, построенный в XV-XVII веках. Это самое крупное сооружение, возведенное османами в столице Франции.

Дом примечателен еще и тем, что находится рядом с Эйфелевой башней – всего в нескольких десятках метров, сообщили "Интерфаксу" в компании Kalinka Group.

Эксперты называют дом идеальным для инвестиций: аналогичных предложений в Париже просто нет. Такие приобретения называют трофейными: вопрос владения подобными объектами не в выгоде, а в уникальности, передает Вести.

Стоимость объекта составила 220 миллионов евро, имя продавца не разглашается – известно лишь, что это две пожилые сестры, представительницы богатой французской династии.

По словам экспертов, после ремонта новый владелец может зарабатывать на аренде до 600 тысяч евро.




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