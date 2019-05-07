Раскрыта неожиданная польза орехов для беременных женщин

Испанские ученые дали будущим мамам совет, как родить умного ребенка. В течение первого триместра беременности рекомендуется налегать на орехи, сообщает European Journal of Epidemiology.

Соответствующее исследование провел Барселонский институт глобального здравоохранения. Его сотрудники на протяжении восьми лет следили за состоянием здоровья 2 200 женщин и их детей, передает мир24.

Оказалось, что если будущая мать в первые 12 недель беременности ела достаточно орехов, ее ребенок впоследствии лучше справлялся с тестами на интеллект.

Когнитивные функции, внимание и объем памяти у таких детей были выше, чем у сверстников, чьи матери не придерживались ореховой диеты.

Ученые пояснили, что орехи содержат много полезных веществ: фолиевую кислоту, жирные кислоты омега-3 и омега-6. В начале беременности, когда происходит формирование основных органов, они накапливаются в нервной ткани и благотворно влияют на развитие плода.

Употребление орехов на последних неделях беременности уже никак не отражалось на ребенке.

В научном эксперименте использовали грецкие и кедровые орехи, миндаль, арахис и фундук. Позитивные эффекты наблюдались у женщин, которые употребляли около трех 30-граммовых порций в неделю.

Авторы отметили, что внутриутробное развитие мозга является очень сложным процессом. На него могут повлиять самые разные факторы, и питание матери – один из важнейших среди них. Нарушения диеты при беременности могут иметь долгосрочные последствия.