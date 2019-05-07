Депутат ПДС Думитру Алайба отправлял резюме на работу в Демократическую партию Молдовы. Информацию подтвердил сам депутат, комментируя виднутыми ему обвинения журналситами из Vocea Basarabiei.
Радетель достоинства и правды, депутат ПДС Думитру Алайба, был незаконно принят на работу в 2009 году. Это следует из ответа Госканцелярии на запрос журналистов из Vocea Basarabiei.
Тогда он стал замначальника управления стратегического планирования и внешней помощи. Приняли его на основании одного лишь заявления, хотя по закону, должны были повести публичный конкурс. Сам Алайба говорит, что подробностей своего трудоустройства не знает.
"Я прошел два интервью. Как тогда принимали на работу, сказать не могу. Это было в июле 2009-го. Я старался и выполнял свои обязанности как мог. До этого я отправлял резюме в различные организации, в том числе в Демократическую партию Молдовы", - сказал Алайба.
Думитру Алайба - бывший советник экс-премьера Влада Филата, ныне депутат по спискам ПДС.
В том же 2009 году начальником Госканцелярии был назначен либерал-демократ Виктор Бодю. Позже он стал посаженным отцом Алайбы.
Как показало расследование портала actual.md, Алайба и его тогдашние коллеги неэффективно распорядились европейскими фондами, полученными по Программе укрепления институциональных способностей. Госканцелярия выполняла эту программу до 2013-го. И теми, кто ведал распределением денег, были Виктор Бодю, бывший депутат ЛДПМ Вадим Пистринчук и Думитру Алайба.
Также членами комиссии были двое представителей ЕС, они и обнаружили нарушения. Как говорится в расследовании, в 2014 году европейский комиссар Штефан Фюле отправил тогдашнему премьеру Юрию Лянкэ письмо с благодарностью, что управление фондами передали министерству иностранных дел. Нарушения в распределении денег подтвердил и отчет Европейской счетной палаты.
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