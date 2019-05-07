В центре Кишинева обнаружили подземный туннель

В центре Кишинева, под Академией музыки, театра и изобразительных искусств, обнаружили подземный туннель. Его нашли рабочие, которые проводили гидроизоляцию здания. По оценкам археологов, ход обустроили более ста лет назад.

"Мы видим, что за туннелем присматривали, его белили, местами видны следы штукатурки. Это говорит о том, что он имел немалое значение. Мы попытались найти в архивах первоначальный проект здания и его подвалов, но пока ничего не нашли", - сказал археолог Серджиу Мустяцэ.

Исследованием туннеля занимается группа ученных. Проводятся оно в рамках проекта "Подземный Кишинев", который запустила Ассоциация молодых историков. Финансирует программу посольство США в Молдове.

"Подземный Кишинев исследуют уже на протяжении семи месяцев историки, археологи и архитекторы. Проект стартовал 18 октября 2018 года. Предстоит изучить еще два адреса в Кишиневе", - сказал директор Агентства реставрации памятников Ион Штефэницэ.

"Подземный Кишинев" – это первый городской археологический проект, проводимый в нашей стране. Бюджет одного года исследований - 50 тысяч долларов.