Более 200 жителей Молдовы заплатили штрафы за незаконную сдачу жилья в аренду

Свыше 200 граждан нашей страны, которые неофициально сдавали в аренду свои квартиры, все же заплатили налоги государству, а также получили штрафы и пени за уклонение от уплаты налогов. Общая сумма выплат составила почти 230 тысяч леев.

По данным Государственной налоговой службы, за первые четыре месяца года инспекторы выявили более двух тысяч нарушителей, 90% которых согласились официально оформить контракт о найме недвижимости.

"Если человек предоставляет в аренду недвижимое имущество и не регистрирует договор в Государственной налоговой службе, ему помимо штрафа до тысячи леев грозят и другие выплаты", - сказала пресс-секретарь ГНС Ольга Бачу.

По словам представителей налоговой, каждый месяц там регистрируют, в среднем, по тысяче контактов об аренде. С января по апрель текущего государство получило более шести с половиной миллионов леев, что почти на треть больше, чем за тот же период 2018-ого.

Многие студенты признают, что снимают жилье нелегально.

"Если честно, большинство снимает без договора, просто платят за два месяца вперед."

"У меня договора с хозяином квартиры нет. Я не на длительный период снимаю жилье, поэтому не думала, что это обязательно".

"В большинстве случаев, насколько я поняла, у людей нет таких договоров, а вообще это нужно, потому что туда вписывают некоторые пункты".

Эксперты в области недвижимости уверены, что договор об аренде защищает права обеих сторон.