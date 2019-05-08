За медицинской помощью на Радоницу обратились 4700 человек

За медицинской помощью в поминальные дни обратились свыше 4700 человек по всей стране.

Из них почти 1700 госпитализировали. Больше всего зарегистрировали обращений с травмами и алкогольным отравлением.

В столице на центральном кладбище и кладбище святого Лазаря дежурили несколько экипажей неотложки. К ним обратились 12 человек, пятерых отправили в больницу. Медицинскую помощь оказали и 16-ти пострадавшим в результате ДТП.