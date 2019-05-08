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Восемь миллионов леев выделили на восстановление бывшей профшколы в селе Тараклия
// фото: открытые источники
09:28, 08 May 2019
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В селе Тараклия Каушанского района восстанавливают здание бывшей профшколы. В него переведут местный лицей, часть классов которого пришла в негодность после обрушения потолка.

"Мы были вынуждены организовать учебный процесс в две смены. Расписание составили с учетом классов, в которых еще можно находиться", - сказала директор лицея Пелагия Трач.

Средства на ремонт здания бывшей профшколы выделили местные власти. Планируется, что лицеисты переедут туда в следующем учебном году.

"Мы выделили на восстановление здания бывшей профшколы восемь миллионов леев", - отметил председатель Каушанского района Николае Горбан.

"Предстоит заменить крышу, окна, системы отопления и освещения, двери. То есть сделать капитальный ремонт", - добавил мэр Тараклии Владимир Кучерявый.

Здание стояло закрытым четыре года. Скоро в него перейдут 460 учеников тараклийского лицея имени Штефана чел Маре. И как надеются местные власти, приезжать сюда учиться станут и ученики из соседних сел.

"Нам нужен актовый зал, ведь в 12-м классе будет много торжественных мероприятий. Также нужен современный спортивный зал".

"Хочу чтобы школа была просторной, большой. Нам, ученикам будет легко, удобно и приятно".

Лицей имени Штефана чел Маре в селе Тараклия располагается сейчас в здании бывшей ковровой фабрики. Из трех учебных корпусов открыты только два.




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