Трагедия в Ниспоренах: 12-летний мальчик убил 59-летнего мужчину монтажной лопаткой

7 мая, 12-летний мальчик убил 59-летнего мужчину.

По данным правоохранительных органов, жертву нашел на улице сосед. На теле есть следы насильственной смерти.

Несовершеннолетний признал вину. Он рассказал, как несколько раз ударил мужчину металлической монтажной лопаткой. Мужчина скончался от сильных ударов по голове. Причиной убийства ребенок назвал давний конфликт.

Изначально, соседи говорили, что мужчину сбил автомобиль, а водитель скрылся с места преступления.

Полиция ведет расследование.