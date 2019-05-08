В Италии продают дома за один евро

В Италии на острове Сицилия выставлено на продажу сотню жилых домов стоимостью всего за один евро.

Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро, сообщает The Sun.



Новый собственник дома обязан в течение года провести капитальный ремонт купленного дома. В противном случае он будет лишен гарантийного депозита в размере около 7000 евро, передает Корреспондент.



В настоящий момент за евро можно купить одно из 100 заброшенных зданий. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще около 400 предложений.



Отмечается, сто стоимость ремонта домов обойдется новым собственникам примерно в 95 евро за кв. м.