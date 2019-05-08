Стрельба в школе в США: погиб один из учеников

Один из учащихся, пострадавших во время стрельбы в школе пригорода американского Денвера, скончался.

Один из восьми пострадавших в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо скончался в больнице, сообщает пресс-служба офиса шерифа округа Дуглас, передает Корреспондент.



"Мы можем подтвердить, что один из учеников STEM был убит в результате сегодняшнего инцидента. Близкие родственники были уведомлены", – говорится в сообщении.



Напомним, стрельба в школе в населенном пункте Хайлендс-Ранч в 40 км от Денвера в штате Колорадо произошла 8 мая. По предварительным данным, двое учеников этой школы пришли в учебное заведение с оружием и открыли стрельбу по своим одноклассникам.