Приостановлен ремонт столичной улицы Ион Крянгэ из-за нехватки средств

Ремонт столичной улицы Ион Крянгэ приостановлен из-за нехватки средств. В мэрии дефицит оценивают в 12 миллионов леев, а его причиной называют недочеты на стадии подготовки проекта.

"Первоначально проект предусматривал замену слоя асфальта толщиной шесть сантиметров. Но с учетом опыта реабилитации проспекта Штефан чел Маре, где асфальт уже разрушается возле остановок, было принято решение больше внимания уделить именно этим зонам. А значит, придется пересмотреть весь проект", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Проект был разработан семь лет назад, ремонт начали в прошлом ноябре. До сих пор заменили систему освещения и светофоры.

"Предстоит провести тендер по отбору подрядчика для укрепления асфальта, особенно близ остановок общественного транспорта", - отметил Pзамначальника Управления транспорта Олег Караман.

Решение о выделении дополнительных средств должен принять Кишиневский муниципальный совет. До этого на капитальный ремонт улицы Крянгэ было предоставлено 40 миллионов леев.