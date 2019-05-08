Названа польза регулярного употребления яиц

Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет. Речь идёт о профилактике возрастной макулодистрофии.

Австралийские исследователи наблюдали за группой из 3 тыс. 654 человек в течение 15 лет. Оказалось, что употреблявшие не менее двух-четырёх яиц в неделю люди на 49% реже сталкивались с макулодистрофией по сравнению с теми, кто еженедельно съедал не более одного яйца, пишет УНИАН со ссылкой на MedikForum.



Данное исследование было чисто наблюдательным, то есть его авторы всего-лишь обнаружили возможную связь между употреблением яиц и снижением риска макулодистрофии. При этом исследование не доказало наличия причины и следствия.

Однако ученые уже давно говорят о том, что яйца являются натуральным и богатым источником таких каротиноидов, как лютеин и зеаксантин. А ранее другие научные исследования установили, что эти каротиноиды воздействуют на прогрессирование возрастной макулодистрофии.





