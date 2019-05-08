В Казахстане родилась "Мать драконов"

Креативные родители из Казахстана решили назвать свою дочь в честь Матери драконов — Дейнерис (Бурерождённую зовут Дейенерис. — Прим. ред.). Об этом сообщает Instagram-канал 5kanal.kz со ссылкой на подписчицу, которая и дала необычное имя своему ребёнку.

Мама девочки решила поделиться радостью с людьми, отправив фотографию свидетельства о рождении в онлайн-СМИ. Впрочем, некоторые подписчики не разделили счастье женщины, назвав ту сумасшедшей, передает life.

— Просто поражаюсь, сколько в людях желчи, это реально полнейшая деградация в чистом виде, если бы я щас стояла перед этой толпой комментаторов, они бы закидали меня камнями, а вопрос: за что? Да просто потому, что кто-то свой гнев и негатив привык изливать на других, — заявила Римма обидчикам в социальной сети, закрыв свою страницу в "Инстаграме".

В интервью корреспонденту Tengrinews.kz мама девочки, Римма, призналась, что задумка с именем возникла ещё несколько лет назад. Тогда её муж смотрел "Игру престолов", а она, услышав имя, сразу в него влюбилась. Однако её родственники восприняли идею в штыки.

— Они все были против. Моя мама и вовсе сказала, что не придёт в роддом, если сделаю так. Она у меня сторонница традиционных имён. Но это мой ребёнок, я его вынашивала и имею право поступить по-своему. Сейчас все смирились уже, — говорит Римма.

Мама новорождённой отмечает, что хочет, чтобы девочка выросла разумной и сознательной, "остальное неважно".



Фото: Instagram