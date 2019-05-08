В Шереметьево еще один самолет SSJ-100 не смог взлететь из-за запаха гари

Во вторник, 7 мая, лайнер Sukhoi Superjet, который должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в Ригу, был задержан из-за запаха гари.

Известно, что пассажиры услышали запах гари в самолете, который должен был доставить их в Ригу, передает MIGnews.

В салоне началась паника, в результате которой людей срочно эвакуировали.

После инцидента специалисты проверили борт, неполадок обнаружено не было.

Рейс отправился в путь с двухчасовой задержкой.

Как сообщал MIGnews ранее, в интернете опубликовали раскадровку видео с горящим в Шереметьево SSJ-100, где заметно, как один из пилотов возвращается в охваченный пламенем самолет.