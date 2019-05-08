К 9 мая ветераны Второй мировой войны получат по 10 тысяч леев

Ветераны Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь к 74-ой годовщине Победы.

Финансовую помощь к празднику получат 1253 граждан.

Таким образом, участникам и инвалидам Второй мировой войны выделят по 10 тысяч леев.

По 5000 тысяч леев перечислят лицам, приравненным к ветеранам Второй мировой войны, а неработоспособным вдовам/вдовцам участников войны, павших во время исполнения службы, — по 1000 леев.

Денежная помощь будет выделена из средств республиканского фонда по социальной поддержке населения. Общая сумма расходов составляет 5 562 000 леев.