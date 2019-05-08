Заслуженному артисту Молдовы Штефану Петраке исполняется 70 лет

День рождения отмечает заслуженный артист Молдовы Штефан Петраке. Бывшему солисту знаменитой группы "Норок" исполняется 70 лет.

Поклонники заметили уроженца села Вынэторы и выпускника столичного Института искусств еще во времена его участия в ансамблях "Оризонт" и "Плай". Многие песни, исполненные Петраке, стали хитами.

Последние десять лет Штефан Петраке борется с болезнями.

В феврале он перенес инсульт.