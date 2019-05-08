Украина усилила охрану границы из-за 9 мая

Госпогранслужба Украины накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне усилила меры безопасности на государственной границе страны. Об этом в среду, 8 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что усиленные меры вводятся с целью недопущения ввоза в Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда в Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию, передает Корреспондент.

"В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению Ночные волки", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что такие меры вводятся с учетом опыта предыдущих годов, когда российские байкеры и их донецкие адепты в канун 9 мая проводили автопробег.

В этом контексте в украинском погранведомстве отметили, что никакие организованные группы байкеров или даже одиночные мотоциклисты-провокаторы границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд.

В Госпогранслужбе отметили, что в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, следовать с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, то пограничники будут принимать решение о непропуске таких лиц в Украину, а при наличии правовых оснований этим лицам будет запрещен въезд в Украину в установленном законодательством порядке.