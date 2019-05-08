В Турции врачи перепутали беременность с онкологией

В Турции женщина подала на врачей в суд. Они перепутали беременность со злокачественной опухолью, сообщает Daily Mirror.

В прошлом году у 35-летней Серпил Баги удалили опухоль одного из яичников. Через три месяца у нее повысился уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон вырабатывается во время беременности, но может также свидетельствовать о раке матки, передает МИР24.

Врачи посчитали, что это признак распространения раковых клеток и назначили женщине химиотерапию. В результате обследования в ее матке были обнаружены две опухоли. Одна длиной 12 см, а другая – 19. Медики планировали их удалить, однако за несколько дней до операции у пациентки произошел выкидыш.

В итоге оказалось, что за опухоли врачи приняли зародыши близнецов, которыми Серпил была беременна. Выкидыш произошел из-за химиотерапии, которую назначили женщине. Бага и ее супруг считают, что медики допустили халатность, поэтому они намерены добиться их наказания.