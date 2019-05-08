Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоинов на 41 миллион долларов

Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов - Binance - и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов, говорится в сообщении компании Binance.

"Мы обнаружили крупное нарушение безопасности... 7 мая 2019 года. Хакерам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки", - сообщается в релизе, передает РИА Новости.

В итоге злоумышленникам удалось с помощью одной операции вывести 7 тысяч биткоинов (около 40,8 миллиона долларов по текущему курсу).

Уточняется, что средства были выведены через "горячий" (активный) счет биткоинов (на котором было около 2% от общего количества биткоинов криптобиржи). Все остальные кошельки компании остались в сохранности. Криптобиржа намерена покрыть убыток за счет своего фонда SAFU, средства пользователей при этом не будут затронуты.

Вместе с этим Binance приостановит на неделю возможность ввода и вывода средств из-за технических работ. "Мы должны провести тщательный анализ систем безопасности... Мы рассчитываем, что он займет около недели", - указали в компании. При этом пользователи по-прежнему смогут торговать на криптобирже.

Компания отметила, что хакеры могут по-прежнему контролировать определенные учетные записи пользователей и использовать их для влияния на стоимость криптовалют. "Мы будем внимательно следить за ситуацией.

Но мы полагаем, что с отключением возможности вывода средств у хакеров не будет особых стимулов влиять на рынки", - говорится в сообщении.