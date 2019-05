Почему нельзя дважды заваривать чай, рассказали эксперты

Еще Авиценна говорил, что "Чай укрепляет дух, смягчает сердце, пробуждает мысли и прогоняет леность". В его словах никто ни разу не усомнился, но как быть с разговорами о вреде этого напитка?

Древние китайцы считали, что пить холодный чай точно также как употреблять обжигающий или очень крепкий чай нельзя.

Если чай заваривать не один раз или заваривать его очень долго это приведет к тому, что все те компоненты, которые содержатся в чае будут подвержены процессу окисления, передает Рамблер.

Окисляться начинают такие ценные вещества как витамины Р, С, аминокислоты, что в свою очередь негативно отображается не только на вкусовых качествах чая, но и его внешних характеристиках.

Чай утрачивает прозрачность, снижается его питательная ценность, аромат. Под воздействием окружающей среды в чае в несколько раз увеличивается число разных микроорганизмов (бактерий, грибков).

Почему нельзя заваривать чай третий и последующие разы?

В основном уже после второй заварки, а тем более третьей листы чая утрачивают все свои полезные компоненты, аромат, цвет. Эксперименты, которые проводились, показывают, что уже после первого заваривания из чайного листа уходит до 50% всех полезных компонентов.

Если чай заваривали во второй раз, этих компонентов стало меньше еще на 30%, а после третьего их остается всего 10%.Если чай будет завариваться и дальше, то человек будет пить не полезный напиток, а нечто с большим количеством вредных компонентов. Хотя на организм человека большого вреда они не оказывают, но это только в том случае, если не пить такой чай каждый день по несколько чашек.

Кроме того, есть причины, по которым человеку пить чай просто нельзя, к ним относят возрастные ограничения, состояние здоровья и особое положение — (беременность, период кормления).

Также чай может нанести вред если он неправильно употребляется.

В английском медицинском издании "The New England Journal of Medicine" были приведены результаты исследований нескольких человек, которые пили очень крепкий и несколько раз заваренный чай.

Одна из испытуемых заваривала себе от 100 до 150 пакетиков чая каждый день на протяжении 15 лет, в результате чего у нее раскрошились зубы, а кости достигли критических показателей хрупкости.