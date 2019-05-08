Яковенко: ACUM смирились с поражением и занялись привычной пустой болтовней

Публичные консультации по законопроекту об отмене закона "о гражданстве через инвестиции", которые проводит экс-блок ACUM - пустая болтовня. Так считает политический комментатор Аннаслав Яковенко.

На своей странице в Facebook он с иронией высказался о действиях ППДП и ПДС.

"Публичные консультации двух партий со своими сторонниками. (Ой простите, с гражданским обществом имени трёх с половиной НПО) Партии, на двоих (!) получивших четверть мест в парламенте, организовывают очередную пустую говорильню по изменению "неправильных" с их точки зрения законов", - написал Яковенко.

Свою позицию комментатор пояснил тем, что в отсутствии рабочего парламента и рычагов влияния в нем, консультации не могут привести ни к чему существенному.

"Видно, что многолетнее прошлое в качестве профессиональных представителей "гражданского общества" некоторых уже депутатов от этих партий не может предложить сколь-либо адекватную стратегию политической борьбы своим коллегам, кроме как собраться и подискутировать в узком кругу перед камерами. Похоже на то, что акумовцы смирились со своим поражением, и занялись привычным для них занятием - пустой болтовней", - заключил политический комментатор.