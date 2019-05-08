С 2020 года Молдова войдет в состав Исполнительного совета ЮНИСЕФ

С 1 января 2020 года Республика Молдова войдет в состав Исполнительного совета Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. Решение было принято на заседании Экономического и общественного совета ООН.

Участие в заседаниях Исполнительного совета ЮНИСЕФ будет обеспечено Постоянным представительством Республики Молдова при ООН в Нью-Йорке. Об этом объявило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

ЮНИСЕФ уполномочен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций продвигать защиту прав детей, способствовать удовлетворению их основных потребностей и максимальной реализации их потенциала.

С 1995 года ЮНИСЕФ способствует обеспечению соблюдения прав детей и женщин в Молдове. Деятельность ЮНИСЕФ заключается в решении проблем детей, улучшении их здоровья, образования, развития и защиты.