В авиакомпании рассказали, почему в полете лучше предпочесть стандартную еду

Некоторые блюда могут храниться до года.

Специальное питание, которое подается пассажирам во время полета, имеет разный срок хранения — от одного дня до года, рассказывает Turizm со ссылкой на представителей American Airlines, передает Моя Планета.

Замороженная еда извлекается из специальных холодильных установок и в разогретом виде уже попадает к пассажиру. По вкусу не отличишь от той, которая "с пылу с жару". В большинстве случаев нестандартная пища готовится заранее. То есть ваш азиатский, то есть китайский набор мог быть приготовлен годом ранее.

В American Airlines отметили, что вовсе не обязательно, что продукты во время рейса будут такими старыми. Но в то же время подтвердили, что специальное меню, скорее всего, окажется менее свежим, чем обычные "рыба, курица или мясо". Стандартное бортовое питание готовится за 12–72 часа до рейса. При этом блюда могут храниться в охлажденном виде до пяти дней. Горячую еду авиакомпании обычно подают на рейсах продолжительностью более трех часов.