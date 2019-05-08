Столичный адвокат предстанет перед судом за получение взятки

Столичный адвокат предстанет перед судом по подозверию в получении взятки.

По данным прокуроров, в 2018 году обвиняемый получил 8 000 евро, заявляя, что способен повлиять на решение Кишиневского суда и заставит судей вынести решение в пользу клиента. Затем адвокат попросил еще 5 000 евро, утверждая, что 8 000 было недостаточно.

В итоге обвиняемый получил 13 000 евро, но суд все равно вынес приговор не в пользу его клиента. Тогда адвокат попросил еще 1 300 евро. На этот раз обвиняемый утверждал, что окажет влияние на судей и, что он сможет убедить их применить амнистию в отношении осужденного.

Напомним, что 13 февраля адвокат был задержан при получении последней взятки. Его обвиняют в извлечении выгоды из влияния. Свою вину он полностью признал.