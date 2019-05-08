Женщина провалилась в открытый канализационный люк в Бельцах

В Бельцах женщина упала в канализационный люк, который не был закрыт. В результате падения, она получила множество царапин и очень сильно испугалась. Инцидент произошёл недалеко от её дома по улице Конева.

По словам родственников, женщина шла на работу, на улице шёл дождь, она, попытавшись обойти лужу, наступила на канализационный люк, который был открыт, сообщает tvn.md.

После многочисленных попыток, пострадавшей всё же удалось выбраться самостоятельно. Она сказала, что никого не могла позвать на помощь, поскольку её телефону упал в воду.

Данный инцидент обсуждался на заседании коммунальщиков в белцкой мэрии. Но, на протяжении сегодняшнего дня ситуация так и не изменилась.