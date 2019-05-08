Камень из Стоунхенджа вернулся на свое место 60 лет спустя

Каменный стержень, который некогда был изъят из стелы в Стоунхендже и считался бесследно утраченным, найден. Ученые намерены проанализировать его химический состав, чтобы больше узнать о древнем памятнике.

Редкий артефакт вернул специалистам 89-летний англичанин Роберт Филлипс, сообщает BBC News.

В 1958 году он участвовал в археологических работах на кромлехе. Члены команды решили поднять три крупных камня и заметили на двух из них широкие трещины, передает Мир 24.

Чтобы укрепить породу, археологи высверлили в ней несколько лунок, каждая длиной около метра, и вставили туда металлические штыри.

Следы вмешательства затем замаскировали найденным там же известняком.

После сверления остались три каменных "стержня". Один из них, как выяснилось, забрал с собой находчивый Филлипс.

В течение 60 лет он хранил уникальный "сувенир", сначала в своем британском офисе, затем – дома, в штате Флорида (США).

Лишь недавно Филлипс решил, что реликвию все же стоит вернуть на родину. Передача произошла в мае 2018 года, но информацию несколько месяцев держали в секрете.

Интересно, что судьба еще двух фрагментов, извлеченных в тот день из Стоунхенджа, остается неизвестной.

Вероятно, они до сих пор украшают чью-то домашнюю коллекцию. Представители британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии призывают людей, которым что-либо об этом известно, связаться с представителями ведомства.