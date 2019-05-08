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К отдыхающим в бассейн нырнул аллигатор. ВИДЕО
// фото: screenshot
12:32, 08 May 2019
просмотров 124 | комментариев 0

Отдых посетителей курорта в Южной Каролине испортил незваный гость. Большой аллигатор нырнул к туристам в бассейн. К счастью, никто не пострадал.

Рептилию поймали при помощи специального сачка. Гости за этой картиной наблюдали, держась на расстоянии, пишет вести.ru.




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