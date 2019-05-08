ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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