Село Фештелица получило статус энергоэффективного населенного пункта

Село Фештелица района Штефан-Водэ получило статус энергоэффективного населенного пункта. Местные жители стали участниками проекта ЕС по энергоэффективности.

Проект внедрила сельская примэрия в партнерстве с Фондом социальных инноваций в Молдове и другими неправительственными организациями, передает МОЛДПРЕС.

В результате проекта, в селе Фештелица будет построена система общественного освещения с использованием интеллектуальной системы управления. Пилотный проект был утвержден недавно на заседании Агентства по энергоэффективности.

Проект предусматривает установку 538 светодиодных ламп на 19 улицах села, а общая протяженность новой осветительной сети составит 18 км. Инициатива существенно сократит расходы властей и защитит окружающую среду от выбросов CO2.

"Очень важно, чтобы этот проект был реализован, поскольку это уникальная инициатива. Данный проект можно считать примером для других населенных пунктов Республики Молдова", - отметил государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Виталий Юрку.

Власти села Фештелица подписали Конвенцию примаров по климату и энергетике в июне 2013 года. Согласно этому документу, сообщество обязуется способствовать сокращению выбросов CO2 до 2020 года, как минимум, на 20% по сравнению с 2011 годом, а именно на 178,6 тонн CO2.

Выполнить это обязательство можно только путем внедрения проекта "Создание Центра передового опыта путем пилотирования технологий энергоэффективности и демонстрационных источников возобновляемой энергии в селе Фештелица". Общий бюджет проекта составляет около 800 тыс. евро, которые будут предоставлены ЕС, а вклад местного населения составит 5 тыс. евро.