Умер автор музыки к "Приключениям Электроника" и "Трое из Простоквашино" Евгений Крылатов

Он скончался на 86-м году жизни.

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов умер в среду в Москве на 86-м году жизни, сообщила его дочь Мария Крылатова, передает ТАСС.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - сказала она. О месте и времени прощания будет известно позднее.

Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето" и другие.