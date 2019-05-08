Бюджетников ждут новые мини-каникулы с 9 по 12 мая

Сотрудники бюджетной сферы будут отдыхать четыре дня подряд, начиная с 9 мая, когда в Республике Молдова отмечают День Победы и День Европы.

Так как четверг, 9 мая, является официальным праздничных днем, правительство приняло решение объявить выходным днем с последующей отработкой и пятницу, 10 мая. Этот выходной работники государственного сектора отработают на следующей неделе, в субботу, 18 мая.

В итоге, за последние две недели бюджетники работали всего четыре дня.

9 мая в Молдове состоится целый ряд праздничных мероприятий. Несколько политических партий уже объявили, что проведут масштабные развлекательные программы.